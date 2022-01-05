رابط حجز معاد تعليم القياد في السعودية خطوات الحجز عبر بوابة أبشر

لينك حجز موعد تعليم القيادة الإدارة العامة للمرور في السعودية خطوات الحجز من خلال أبشر، إن لينك حجز ميعاد لتعليم القيادة من أهم وأبرز العناوين التي يتم البحث عنها في السعودية خلال هذه الأيام، بعد أن قامت الإدارة العامة للمرور بالإعلان عن توفير خدمة حجز ميعاد لتعليم القيادة لجميع الأشخاص وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الذي يوافق 1 جمادى الاخر 1443، ومن التاريخ الميلادي 4 من شهر 2022، وقامت الإدارة بتحديد الموقع الرئيسي الخاص للحصول على هذه الخدمة بشكل إلكتروني، حيث أنه يأتي ذلك من أجل استكمال الخطة التي تم وضعها للتحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

أما عن الرابط الخاص بحجز رخصة القيادة وحجز المدرسة الخاصة بتعليم القيادة يجب الدخول على رابط موقع أبشر من أجل الاطلاع والدخول والحجز من خلال الموقع وإليكم الخطوات بالتفصيل :-

يتم الانتقال إلى الموقع الخاص بوابة أبشر الإلكترونية .

يتم النقر على خانة مواعيد.

ثم يتم اختيار كلمة المرور.

يتم النقر على الانتقال للمواعيد.

ثم يتم اختيار التدريب من خلال مدارس تعليم القيادة.

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هناك عدة شروط يجب عليك اتباعها قبل استخراج رخصة القيادة الخصوصي للرجال والنساء وجاءت الشروط كالتالي :-

يجب أن يكون الشخص المتقدم قد وصل إلى 18 عام حتى يقوم باستخراج الرخصة.

أن يكون معافى من جميع العاهات والأمراض التي تقوم بمنع القيادة.

النجاح في اختبار القيادة.

دفع الرسوم الخاصة لاستخراج الرخصة.

إذا كان يوجد مخالفات يجب تسديدها.

يجب أن لا يكون يوجد حكم صادر لحيازة المخدرات أو تعاطيها أو ترويجها.

يجب أن يتوافر إقامة نظامية للأشخاص الغير مواطنين.

يوجد الكثير من الأشخاص في السعودية بالمطالبة في توفير خدمة إلكترونية من أجل حجز ميعاد لتعليم القيادة، حتى يتم إضافتها إلى باقي الخدمات التي تقوم منصة أبشر في وزارة الداخلية بتقديمها حتى يتم توفير السرعة والوقت والمجهود على سرعة أداء الطلب، وقامت الدولة بالعمل على تلبية مطالب شعبها بشكل سريع و قامت بتوفير خدمة تعليم القيادة.