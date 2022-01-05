أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية تفعيل رابط نتائج القبول الموازي 2021 بالعراق pdf ونسب القبول في كليات الطب العراقية 2022 بعد ظهور نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية لعام _2021 _2022، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية ، وبعد ان انتهت وزارة التعليم العالي من اعمال الرصد ومراجعة النتائج الخاصة بطلبات الطلاب للالتحاق بالتعليم الموازي .

استخراج نتائج القبول الموازي 2021

انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من مراجعة نتائج القبول الموازي 2021 وأعمال الرصد والمراجعة للنتائج الخاصة بالطلاب العراقيين المتقدمين للجامعات العراقية من جميع المحافظات العراقية ، وحددت وزارة التعليم العالي العراقية موعد بدء الدراسة بالجامعات العراقية وذلك في يوم 27 من يناير الجاري.

نسب القبول في كليات الطب العراقية 2021

تعرف علي النسبة المئوية المطلوبة للقبول الموازي 2021 كليات الطب ، في جميع المحافظات العراقية وهي علي النحو التالي:

تقبل كلية طب بغداد تتطلب نسبة : ٩٩.٣ تتطلب كلية طب الكندي نسبة : ٩٨.٨ كلية طب المستنصرية تتطلب نسبة : ٩٨.٥ وتقبل كلية طب النهرين : ٩٨.٧ بينما تقبل كلية طب البصرة : ٩٩.٥ كلية طب الزهراء : ٩٧.٦ كلية طب الموصل : ٩٨.٣٣ كلية طب الكوفة : ٩٩.٣٣ كلية طب تكريت : ٩٨.١٦ كلية طب القادسية : ٩٨.٣٣ كلية طب الانبار : ٩٨.١٦ كلية طب العراقية : ٩٨.٣٣ كلية طب بابل : ٩٨.٥ كلية طب حمورابي : ٩٨.٢٦ كلية طب ديالى : ٩٨.٦٦ كلية طب كربلاء : ٩٨.٣٣ كلية طب ذي قار : ٩٨.٥ كلية طب كركوك : ٩٨.٣٣ كلية طب واسط : ٩٨.٣٣ كلية طب ميسان : ٩٨.١٦ كلية طب المثنى : ٩٨.١٦ كلية طب الفلوجة : ٩٨.١٦ كلية طب نينوى : ٩٧.٨

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في التعليم الموازي 2022

واوضحت الوزارة خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في التعليم الموازي 2022 وتكون علي النحو التالي:

اولآ: الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التعليم العراقية او الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التعليم والبحث العلمي عبر dirasat-gate.org.

ثانيآ: يكتب الطالب ألاسم والرقم الامتحاني الخاص به في الخانة المخصصة.

ثالثآ: كتابة اسم المحافظة العراقية التابع لها الطالب.

رابعآ: الضغط علي أيقونة عرض النتائج وسوف تظهر نتيجة الطالب وبيان الدرجات الخاصة به بشكل صحيح، ويجد الطالب النتيجة بصيغة ملف pdf لكي يتم طباعتها بنجاح وسهولة، وذلك للوصل لجميع الطلاب في كافة المحافظات العراقية.