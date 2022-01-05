عروض لولو هايبر ماركت بالسعودية وخصومات تصل ل60٪

لولو هايبر ماركت بالسعودية يعد أضخم هايبر ماركت وتتوافر به كل ما يحتاجه المنزل وبأسعار تناسب جميع الفئات وتوفير كل الأنواع من المنتجات حيث لكل فرد متطلبة واحتاجه الخاص به واليوم ومن خلال موقع ثقفني سوف نتناول العروض الأسبوعية لهايبر لولو بالسعودية بالتفصيل.

عروض لولو هايبر ماركت على الهواتف المحمول:

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد قابل للطي 256 جيجا الجيل الخامس، متوفر بالعديد من الالوان وعالي الجودة ويعد الأكثر مبيعاً، السعر قبل العرض 6799 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 6499 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي أي 22، 64جيجا الجيل الخامس، Android11, 4k, 6,6screen, 8Front camera, السعر داخل العرض 775 ريال سعودي.

هاتف اوبو أي 53،64 جيجا، android 10, 4K,6.5Sreen,16 MP Front Camera، السعر قبل العرض 699 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 669 ريال سعودي.

هاتف أولو رينو ٦زد،128 جيجا، الجيل الخامس، Android11, 8GB Memmory, 64MP+8MP+2MP,32MP front camera، السعر قبل العرض 1499 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1399 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث اندرويد عاليه الوضوح الترا اتش دي 65 بوصة السعر قبل العرض 3499 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2599 ريال سعودي.

شاشة تي سي ال ذكية أندرويد عالية الوضوح 55 بوصة، متوفر بها USB, WI Fi, HDMI, السعر قبل العرض 2759 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1899 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث اند رويد عالية الوضوح الترا اتش دي 65 بوصة، 4K HDR, USB Movin, السعر قبل العرض 3499 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2599 ريال سعودي.

شاشة نيكاي تلفاز ذكية الترا اتش دي ليد 58 بوصة، يتوفر بها الخواص الآتية 4K UHD, USB, WiFi،السعر قبل العرض 2199 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1649 ريال سعودي.

عروض لولو على الشاشات الذكية وعروض وخصومات قوية :

ويتوفر العديد من الأجهزة الكهربائية بداخل لولو هايبر ماركت التي تتميز بالعرض الأسبوعي وسوف نتناولها بالتفصيل كالأتي :-