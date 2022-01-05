رابط نتائج القبول للجامعات السودانية 2022 التعليم العالي نتيجة القبول العام admission.gov.sd

رابط نتائج القبول للجامعات السودانية 2022، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً مؤخراً، بعد انتهاء المدة المحددة لفتح التقديم للجامعات السودانية للعام 2021-2022، وقد أكدت وزارة التعليم العالي السودانية على أنه يتم حالياً دراسة ومراجعة طلبات التسجيل لمؤسسات التعليم العالي، ليتم إعلان نتائج القبول العام حسب نسب القبول لكل جامعة وكلية حكومية وأهلية بالسودان، وذلك لمن اكتملت خطوات التسجيل وتناسبت نسبة القبول معهم، وحرصاً من موقعنا “ثقفني” نضع بين أيديكم الرابط الرسمي المباشر للاستعلام عن نتائج القبول وقت إعلانها رسمياً.

الدخول عبر موقع وزارة التعليم العالي “mohe.gov.sd“.

أو الدخول على الموقع الإلكتروني “admission.gov.sd“.

اختيار نتائج القبول العام.

كتابة رقم الاستمارة.

الضغط على إرسال.

عرض نتيجة الترشيح.

رابط نتائج القبول للجامعات السودانية 2021-2022موعد إعلان نتائج القبول لمؤسسات التعليم العالي

حالة من البحث تتزايد خلال الفترة الأخيرة عقب غلق باب التقديم للجامعات السودانية 2022، لمعرفة موعد إعلان نتائج القبول للجامعات السودانية، وقد أكدت وزارة التعليم العالي على قيامها بفحص طلبات التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي السودانية، ومازال العمل جاري حتي الانتهاء من الفحص وتحديد موعد إعلان النتيجة، على أن يتم الإعلان في مؤتمر صحفي يحضره قيادات الوزارة ومدير الإدارة العامة للقبول والتوثيق وتقويم الشهادات، لعرض تفاصيل نتيجة القبول العام للجامعات الحكومية والأهلية بالسودان.

التقديم لمؤسسات التعليم العالي السودانية

يعتبر التقديم لمؤسسات التعليم العالي السودانية من أهم الموضوعات التي تشغل بال الراغبين في الدخول للمرحلة الجامعية.

فقد تم تحديد الفترة المخصصة للتقديم على الجامعات السودانية الحكومية والأهلية والتسجيل إلكترونياً.

وينتظر آلاف الطلبة والطالبات الذين قاموا بتسجيل رغباتهم إعلان نتائج القبول العام لهذا العام الدراسي.

لتبدأ مرحلة آخري وهي فتح باب التسجيل الخاص للجامعات السودانية، بحيث يتقدم الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات السودانية على نفقاتهم الخاصة والتسجيل إلكترونياً، خلال الفترة التي سيتم الإعلان عنها بمعرفة وزارة التعليم العالي السودانية، حيث تحرص الوزارة على توفير مختلف خدماتها إلكترونياً توفيراً للوقت والمجهود، وحرصاً على سلامة الجميع من انتقال عدوي فيروس كورونا، كما تحافظ على سرية البيانات التي تم تسجيلها وتنفيذ القواعد والشروط في الاختيار.