حكومة لبنان تفشل بالانعقاد.. والدولار يلامس الـ30 ألف ليرة

دوت الخليج :- فشلت الحكومة اللبنانية في الانعقاد مجددا في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة تمر بها البلاد.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن شخصيات زارت الرئيس ميشال عون الاثنين، قولهم إنه لا تفاؤل بانعقاد قريب للحكومة.

ونقلوا عن عون قوله إنه يحذر "من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، فضلا عن إطلاق الطروحات التي تثير جدلا لا يفضي إلى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة بإعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعا".

وفي سياق آخر، شن نائب من حزب الله هجوما على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انتقاد الأخير لخطاب حسن نصر الله.

وقال النائب حسن فضل الله: "كنَّا ننتظر من الرئيس ميقاتي أن ينتفض لكرامة وطنه ضد الإساءات السعودية للبنانيين".

وأضاف: "رغم التنازلات التي قدّمها فإن ميقاتي لم يحظ بمجرد اتصال من سفير المملكة خلافاً للأعراف".

وتابع بأن "انتماء المقاومة إلى وطنيتها اللبنانية لا يحتاج إلى شهادات من أحد" ، وفق "عربي21".

وكان ميقاتي انتقد محاولة بعض القوى اللبنانية توتير العلاقات مع دول الخليج.

الليرة تهبط

واصلت الليرة اللبنانية هبوطها إذ سجّلت في السوق السوداء صباح الثلاثاء، بين 29,650 و29,700 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، صباح الثلاثاء، وبررت نقابة أصحاب محطات المحروقات، الارتفاع بارتفاع أسعار النفط عالميا.

وبحسب مواقع لبنانية، فإن سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان ارتفع إلى 351,400، و98 أوكتان إلى 363,400، فيما ارتفع الديزل إلى 360,400، والغاز إلى 319,300 ليرة لبنانية.

وقال موقع "جنوبية" إن لبنان "بات في أدنى درجات مناعته الداخلية، والمواطنون في غالبيتهم الساحقة أصبحوا على الحديد، وما عليهم في هذه الحالة ألّا أن يحضّروا أنفسهم للأسوأ".