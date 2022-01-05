الصحة الفرنسية: 64 طفلا يتواجدون بالعناية المركزة بعد الإصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال "فيران" أمام نواب بالجمعية الوطنية الفرنسية لمناقشة مشروع قانون تحويل بطاقة التصريح الصحى إلى بطاقة تطعيم - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن عدد هؤلاء الأطفال بالعناية المركزة يعد ضعف الحد الأقصى المسجل فى شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين حيث تم تسجيل 30 طفلا.

وأضاف الوزير الفرنسى أنه منذ بداية الأزمة الصحية، تم تسجيل 28 حالة وفاة للقصر - 13 حالة تبلغ 9 سنوات و15 حالة تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما، موضحا أن ثلاث من هذه الوفيات لها علاقة ب"كوفيد-19" بينما كان الـ 25 آخرين لهم صلة بالفيروس ولكن لم يتم إثباتها.

وكان مجلس النواب الفرنسى قد علق امس الثلاثاء مناقشة مشروع قانون يتعلق بإلزام الناس بإظهار بطاقة، تشير إلى أنهم تلقوا التطعيمات المضادة لكوفيد-19 لدخول المسارح ودور السينما والقطارات.

وتوقفت المناقشات المحتدمة على مشروع القانون، الذى يلغى خيار إظهار نتيجة تحليل سلبية لفيروس كورونا بدلا من بطاقة التطعيم، بعد منتصف ليل الاثنين الماضى بعد أن صوت أغلب النواب على تعليق الجلسة.

يذكر أن 12 شخصا أصيبوا بنوع غير معروف حتى الآن من سلالة فيروس كورونا، والمصاب صفر هو كاميرونى عائد من بلاده إلى مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، لذلك يفترض الخبراء أن المصاب نقل الفيروس من الكاميرون، البلد الواقع فى وسط إفريقيا.

وتم اكتشاف المتحور الجديد من قبل خبراء فى مستشفى جامعة مرسيليا يوم التاسع من ديسمبر الماضى، وهو يحمل اسما بشكل مؤقت: B.1.640.2