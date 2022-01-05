11978 حالة.. إسرائيل تسجل أعلى مستوى من إصابات كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، ارتفع عدد الإصابات الخطيرة إلى 125 إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات النشطة فى عموم البلاد 57,858 حالة، فى حين أن المصابين المرتبطين بأجهزة تنفس بلغ 38 شخصا.

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