خارجية أمريكا: واشنطن تفضل الحل الدبلوماسى لخفض التصعيد بين موسكو وكييف

جدة - نرمين السيد - وشدد برايس، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء،على أن الولايات المتحدة تدرس مع الشركاء والحلفاء العواقب الوخيمة التى ستتعرض لها روسيا،فى حال قيامها بأى اجتياح لأوكرانيا.
وكان البيت الأبيض قد ذكر فى وقت سابق أن الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، خلال مكالمة هاتفية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بحزم إذا غزت روسيا جارتها الغربية.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكى، فى بيان، إن" بايدن أكد أيضا لزيلينسكى أن الولايات المتحدة تدعم حل الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما فى ذلك المحادثات الروسية-الأمريكية الرفيعة المستوى المقرر عقدها فى جنيف يومى 9 و10 يناير الجارى".
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