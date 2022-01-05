الفلبين: تطعيم 75.7 مليون طفل بشكل كامل ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (إيه بى إس-سى بى إن) الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن 8 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما تلقوا جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما حصل 5.7 مليون طفل على الجرعة الثانية.
وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين نسمة قبل نهاية العام لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.
يشار إلى أن الفلبين -التى تكافح أحد أسوأ حالات تفشى فيروس كورونا فى آسيا- قد تمكنت حتى الآن من تطعيم 6ر50 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس.
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