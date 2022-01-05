كوريا الجنوبية والسعودية تبحثان التعاون فى مجالات الطاقة

واتفق الجانبان -خلال لقائهما ضمن زيارة الوزير الكورى للسعودية، اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- على تعزيز التعاون فى مجال الطاقة، وتوطيد التعاون فى القطاعين الحكومى والمدنى فى الشؤون المتعلقة ببرنامج تحويل الطاقة الذى يشمل حياد الكربون.
واقترح وزير الطاقة الكورى تمديد التعاون القائم فى الطاقة وعلى رأسه البترول إلى التعاون فى الطاقات الجديدة مثل محطات الطاقة النووية والطاقات المتجددة والهيدروجين، ونقل رغبة حكومة سول فى كسب عقود متعلقة ببناء محطات الطاقة النووية فى المملكة.
ومن جهته، أشاد وزير الطاقة السعودى بالقدرات العالية لمحطات الطاقة النووية الكورية، معربا عن نية بلاده فى مواصلة التعاون ليس فقط فى البترول بل فى جميع مجالات الطاقة منها الطاقة النووية.
ووعد الوزيران بتقديم دعمهما للشركات المعنية للتعاون بينها بصورة سلسة، مؤكدان على وجود إمكانيات كامنة للتعاون فى مجالات مختلفة منها الهيدروجين والتقاط الكربون واستخدامه وكفاءة الطاقة.
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