سماع دوى إطلاق نار قرب مكتب عمدة مدينة ألماتى فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية"، تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى كازاخستان، مشيرة إلى أن حوالى 3000 متظاهر يحملون هراوات مطاطية اقتحموا مبنى الحكومة المحلية، ما أجبر ضباط الشرطة على التراجع.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى، مشهد الاقتحام والدخان الكثيف الذى يغطى المبنى نتيجة اندلاع حريق من الجانب الشرقي من المبنى الحكومى.