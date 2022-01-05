جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية"، تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى كازاخستان، مشيرة إلى أن حوالى 3000 متظاهر يحملون هراوات مطاطية اقتحموا مبنى الحكومة المحلية، ما أجبر ضباط الشرطة على التراجع.
وتظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى، مشهد الاقتحام والدخان الكثيف الذى يغطى المبنى نتيجة اندلاع حريق من الجانب الشرقي من المبنى الحكومى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سماع دوى إطلاق نار قرب مكتب عمدة مدينة ألماتى فى كازاخستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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