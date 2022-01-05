موعد صرف حساب المواطن 2022 الدفعة 50 وشروط الأهلية

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف حساب المواطن 2022 الدفعة 50 لشهر يناير، ومن المقرر أن يتم صرف هذه الدفعة يوم الاثنين القادم 10 يناير 2022 الموافق 7 جمادي الآخر 1443هـ، وكان الحساب قد حدد يوم 10 من كل شهر ميلادي موعد إيداع حساب المواطن، إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة أسبوعية جمعة أو سبت، فإذا صادف موعد الصرف يوم جمعة يتم صرف الدعم يوم 9 يناير، أما إذا صادف يوم الصرف سبت فإن الدفعة يتم صرفها يوم 11 يناير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط الأهلية في حساب المواطن 2022.

أن يكون المواطن أو المواطنة سعودي أو سعودية الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل، وزوج المواطنة السعودية وأبنائها، وزوجة المواطن السعودي. يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية، وألا يكون سجينًا، أو مقيم بإحدى دور الرعاية. أن تكون البيانات التي أفصح عنها المستفيد متوافقة مع بيانات الجهات المختصة.

شروط الأهلية في حساب المواطنخطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن

هناك بعض الخطوات التي يجب علينا إتباعها عن الاستعلام عن دعم حساب المواطن وهى كما يأتي:-

الدخول على رابط حساب المواطن الرسمي.

الرسمي. إدخال جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

الدخول على خدمة استعلام موعد صرف حساب المواطن .

. إدخال رمز التحقق الشخصي الموجود على الشاشة.

القيام بالضغط على أيقونة بحث.

سوف تظهر أمامنا على الشاشة جميع البيانات الخاصة بدعم حساب المواطن بشكل تفصيلي.

طريقة تعديل البيانات في حساب المواطن 2022

الدخول على حساب المواطن على الإنترنت. تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر. تسجيل رمز التحقق الظاهر على الشاشة. القيام بالضغط على خيار استكمال/ أو تعديل البيانات والتي تتمثل فيما يأتي:-