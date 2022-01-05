(بالرسائل النصية) نتائج استحقاق الأهلية لدعم الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 وزارة الموارد البشرية

نتائج استحقاق الأهلية لدعم الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 sbis.hrsd.gov.sa وانتظار الرسائل النصية محور اهتمام بالغ من قبل المستفيدين من الضمان القديم بعد تحديث بيناتهم وإثبات مدخولاتهم كأسرة، وكذلك للمستفيدين الجدد الذين قاموا بالتسجيل كمستفيد جديد بعد تعديل قواعد وشروط صرف الضمان الاجتماعي الجديد عن سابقاتها، وكانت القواعد والشروط الجديدة محل جدل واسع خاصة بعد استبعاد فئات كان تستفيد من الضمان الاجتماعي بدون وجه حق حسب ما سرحت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أما عن نتيجة الاستحقاق والأهلية فقد ضرحت الوزارة بأنه سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق تباعاً وبشكل تدريجي بعد الانتهاء من دراسة الحالات واستبيان مدى أحقية الاستحقاق من عدمه، وذلك وفق معايير الاستحقاق الجديدة.

استبيان نتائج استحقاق الأهلية لدعم الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الأخبار يتم يتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بدون مرجعية من المصدر الرسمية، لذلك أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يجب استسقاء المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة موقع الوزارة للتعرف على كافة التفاصيل وأخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بموعد إعلان نتائج الاستحقاق والأهلية لمن قاموا بتحديث البيانات، كما يمكن لعملاء الوزارة متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي “توتير”.

رابط دليل المستخدم لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa

وبالفعل تعلن اللجان الخاصة بدراسة أهلية صرف الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي أن الوزارة تسعى جاهدة لإعلان نتيجة الأهلية، وأن عملية التدقيق ومراجعة بيانات من قاموا بالتسجيل وتحديث البيانات، وأنه سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف المواطنين تخبرهم بنتيجة الاستحقاق، أما من يثبت عدم استحقاقه يمكنه التقدم باعتراض على نتيجة الأهلية، وستقوم الوزارة من خلال لجانها بمراجعة الحالات التي تقدم باعتراضات بشفافية وعدالة، ويمكن زيارة رابط دليل المستخدم لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي للتعرف على كافة التفاصيل.

برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور

وبذلك نكون قد أجبنا على أهم التساؤلات وهي موعد نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور ونتيجة الأهلية لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وننوه هنا إلى ما ذكرناه في صدر هذا التقرير، وهو متابعة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاطلاع على أخر أخبار الضمان الاجتماعي، خاصة القواعد الجديدة الخاصة بآليات الأهلية، والتي من أهم شروطها عدم تجاوز الحد المانع لدخل الأسرة لاستحقاقات دعم منصة الحماية الاجتماعية، حيث يتم تحديد مبلغ الدعم حسب دخل الأسرة وعدد أفرادها.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق منظومة الجديدة للدعم والحماية الاجتماعية

ومن الجدير بالذكر ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق وتحديدا يوم 30 نوفمبر 2021 عن فتح باب التسجيل على المنظومة الجديدة للدعم والحماية الاجتماعية وهو البديل لمنظومة الضمان الاجتماعي القديمة، وطالبت الوزارة المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي بتحديث بيناتهم وإثبات دخولهم، هذا بالإضافة لاستقبال طلبات المستفيدين الجدد، كما نوهت الوزارة أن باب التسجيل مفتوح لمدة 6 أشهر حتى يوم 25 مايو 2021، وأضافت الوزارة أن استمرارية صرف رواتب الضمان الاجتماعي بعد تغيير مواعيد الصروف ونزول راتب الضمان لليوم الأول من كل شهر هجري، وذلك بدلا من الصرف في اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

شروط الأهلية والاستحقاق لدعم الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa

موعد التسجيل على رابط الاجتماعي المطور الجديد : 20 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021.حتى يوم 25 مايو 2022.

: 20 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021.حتى يوم 25 مايو 2022. الإعلان عن الأهلية تباعا وتدريجيا بداية من الأسبوع الأخير من ديسمبر 2021.

ميعاد صرف راتب الضمان الاجتماعي لمن تثبت أهليتهم في يناير 2022.

فتح باب تقديم التظلمات لمن يثبت عدم أهليتهم وأحقيتهم في دعم منصة الحماية لاجتماعية.

تقديم التظلم والاعتراض يتم الرد عليه في خلال 60 يوم من تاريخ تقديمالاعتراض، وذلك من خلال لجان متخصصة.

موعد الإعلان عن نتائج استحقاق الأهلية

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن خدمة تحديث البيانات الخاصة بمستفيدي ومستحقي صرف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك حتى تكتمل الاستفادة من خدمات الوزارة سواء في التأهيل والتدريب أو التوظيف، هذا وتوفر الوزارة تيسير وتسهيل الإجراءات الخاصة في التواصل المستفيدين و الوزارة، وذلك عن طريق طرق حديثة وتقنيات يسهل التعامل معها، مما يُتيح جودة الخدمة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية لعملائها، لذلك يجب على مستفيدي الضمان الاجتماعي الجيد المطور القيام بتحديث بياناتهم إلكترونياـ وذلك دون الحاجة لزيارة مكاتب الضمان الاجتماعي: