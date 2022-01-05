جدة - نرمين السيد - وبحسب المصادر، سيطرت أيضا ألوية العمالقة باليمن على مناطق الصفراء والسليم والعلم غربى شبوة بعد قطع خطوط إمدادات ميليشيات الحوثى لها، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. يشار إلى أنه فى وقت سابق، تمكنت قوات التحالف من تنفيذ 12 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثى فى مأرب، أسفرت عن تدمير 5 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت نحو 100 عنصر، فيما نقل المركز الإعلامى لألوية العمالقة، أن القوات الجنوبية بقيادة العميد أبوزرعة المحرمي، وبمساندة طيران التحالف العربي، تمكنت من تحرير منطقة هجر كحلان وطوال السادة، وواصلت تقدمها باتجاه النقوب شمال بيحان فى مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وخاضت معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات اليمنية تسيطر على معسكر اللواء 163 مشاة غربى شبوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.