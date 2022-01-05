الهند تسجل أول حالة وفاة بـ متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة الهندية، قد أعلنت تسجيل 58 ألفا و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 35 مليونا و18 ألفا و358 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "إنديا توداى" اليوم الأربعاء، بارتفاع تراكمى الوفيات إلى 482 ألفا و551 شخصا بعد وفاة 534 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.