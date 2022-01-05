طوكيو تستعد لإعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، قد سجلت أمس الثلاثاء، 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع بواقع 48 حالة عن أول من أمس الإثنين، وبارتفاع بواقع 105 حالات عن يوم الثلاثاء الماضى.

ويبلغ إجمالى حالات الإصابة بالفيروس فى اليابان مليون و733 ألفا و901 حالة، وحالات الوفاة 18 ألفا و392 حالة، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.