رئيس كازخستان يعلن حالة الطوارئ فى أعقاب الاحتجاجات

جدة - نرمين السيد - ونشر المرسوم الرئاسى على الموقع الإلكترونى لرئيس الجمهورية وجاء فيه "نظرا للتهديدات الخطيرة ولحماية المواطنين وضمان السلامة العامة فى البلاد واستعادة القانون والنظام وحماية حقوق وحريات المواطنين تم إعلان حالة الطوارئ داخل حدود منطقة ألماتى للفترة من 12:30 ظهرًا يوم 5 يناير/2022 إلى 19 الشهر الجارى".
وكانت الاشتباكات قد تجددت بين المتظاهرين وقوات الأمن فى كازاخستان، إذ حمل حوالى 3000 متظاهر هراوات مطاطية واقتحموا مبنى الحكومة المحلية، ما أجبر ضباط الشرطة على التراجع.
وتظهر مقاطع الفيديو التى تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى، مشهد الاقتحام والدخان الكثيف الذى يغطى المبنى نتيجة اندلاع حريق من الجانب الشرقى من المبنى الحكومى.
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