تشغيل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد والايفون 2022 بدون إعلانات مزعجة وشروط لعبة GTA 5 للاندرويد

تشغيل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد ، لعبة الفيديو والتي لها طابع خاص من حرية الاستمتاع بالمغامرة والتشويق. والتي تم إنشاؤها من مجموعة مطورين في شركة روك ستار جيم. في عام 2013 تقريبا يوم السابع عشر من سبتمبر. وتعمل اللعبة من جميع الزوايا 360 درجة وكانت فقط للإكس بوكس والبلاي ستيشن 3. وتم نشر grand theft auto v 5 على انظمة الويندوز الأجهزة المكتبية رسميا في عام 2015. ومنذ ثلاثة سنوات تقريبا تم نشر اللعبة على الموقع الرسمي لأنظمة أندرويد وايفون. حيث يبحث مستخدمي هذه الهواتف عن طريقة احترافية ورسمية وأمنة للحصول علي لعبة GTA 5 للاندرويد. واليوم سوف نقدم لكم الطريقة السليمة للحصول على جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد وأيفون. كذلك سنقدم لكم بعض المعلومات الهامة لتشغيل اللعبة بشكل صحيح بدون أي أخطاء على الهواتف المحمولة وذلك من خلال السطور التالية.

طريقة تشغيل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد والايفون النسخة الأصلية 2022

هناك طرق عديدة للحصول على اللعبة ولكن هي طريقة وحيدة أمنة على بيناتك الشخصية ومعلومات الدفع الخاصة بالمستخدم. حيث من الطرق الخاطئة التي تعرض بياناتك لخطر السرقة. هي المنصات الإلكترونية التي تقوم بطرح ملفات APK معدله على نظام اللعبة الأصلي وبإضافة مدن جديدة في اللعبة وأسلحة وملابس مختلفة عن اللعبة الأصلية ويتم نشر لعبة GTA 5 للاندرويد مرة أخرى على أنها نسخة أصلية. ولكن هذه الطريقة تعد من الطرق الأكثر خطرا على الإطلاق حيث يقوم الذي يريد Grand Theft Auto V 5 للاندرويد بالموافقة على شروط وأحكام الموقع وهي الوصول لملفات الهاتف وحينها يتم سرقة المستخدم بجانب الكم الهائل من الإعلانات غير المرغوب بها والتي يتم عرضها بإستمرار أثناء عملية التحميل. وللحصول على تشغيل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد بطريقة أمنة أتبع التالي.

أولا نقوم بفتح متصفح جوجل كروم من الهاتف.

ثم في شريط البحث نقوم بكتابة ROCK STAR GAME الموقع الرئيسي للعبة.

سجل الدخول بالبريد الإلكتروني.

بعد ذلك الضغط على مستطيل بحث الموقع ونكتب لعبة GTA 5 للاندرويد أو Grand Theft Auto V 5 .

أو . ستظهر اللعبة مثل الصورة التالية ويجب النقر عليها وخيار نظام جوالك حيث هناك نسخة للاندرويد ونسخة للايفون وتسخة لهواوي.

بعد اختيار النسخة سيتم التحويل التلقائي إلى صفحة الدفع حيث يتم وضع البيانات الصحيحة لمالكي البطاقة البنكية ودفع قيمة 35 ريال سعودي لموقع روك ستار.

بعد عملية الدفع سيتم تنزيل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد أو الإصدار الذي قمت باختياره.

متطلبات وشروط Grand Theft Auto V 5 للاندرويد والايفون للتشغيل الصحيح

البعض لديه أقتناع أن لعبة GTA 5 للاندرويد هي نفسها إصدار سان أندرياس. هي بالفعل هناك شبه كبير بين الإصدارين وبهما صفات مشتركة مثل الأشخاص والمدينة التي تدور حولها اللعبة. ولكن V5 تتفوق في التصميم والجودة وبالرغم من ذلك فمتطلبات جراند ثفت أوتو 5 هي نفسها سان أندرياس. حيث شروط تشغيل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد والايفون تتم كالتالي.

كلا الإصدارين اندرويد وايفون تتطلب سعة داخلية 4.5 جيجا بايت فيجب إخلاء هذه المساحة في الهاتف.

Grand Theft Auto V 5 للاندرويد تحتاج لذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بينما ايفون 2 جيجا فقط نظرا لكفاءة أيفون.

تحتاج لذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بينما ايفون 2 جيجا فقط نظرا لكفاءة أيفون. كذلك المعالج يجب في أندرويد أن يكون ثماني النواة وبهذه القدرة تعمل اللعبة بسلاسة. ولكن ايفون يكفي أيفون 8 للتشغيل.

نظام التشغيل أندرويد 11 و12 القادم. وايفون IOS 10.

لقد قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة طريقة تشغيل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد والايفون النسخة الأصلية الكاملة 2022 وذلك بدون إعلانات تزعج المستخدم. كما قدمنا أيضا متطلبات Grand Theft Auto V 5 للاندرويد والايفون. نتمنى لكم عاما سعيدا كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.