“مباشرة” لحظة باللحظة أهداف ونتيجة مباراة الجزائر وغانا الودية اليوم 05/01/2022 بقطر

تترقب جماهير الخضر نتيجة مباراة الجزائر وغانا الودية، في التجربة الأخيرة قبل خوض منافسات كان 2022، المقرر أن تنطلق بعد أيام وتحديداً بداية من يوم 2022/01/09 وتستمر حتى 2022/02/12 القادم، للاطمئنان على محاربي الصحراء قبل خوض المعترك الأفريقي، الذي تحمل الجزائر لقبها من النسخة الماضية التي أقيت عام 2019 بالقاهرة، وتوج بها المنتخب الجزائري، اللقاء اليوم يحظى بمتابعة كبيرة جداً من جماهير الجزائر وتبحث الجماهير عن كل تفاصيل اللقاء اليوم، خاصة المتواجدة في قطر، والمنتشرين في جميع أنحاء العالم، وتنقل المباراة عبر قناتين القناة الأولى الجزائرية، وقناة الكأس القطرية، ونحن من خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم تفاصيل اللقاء والنتيجة النهائية بمجرد أنطلاق اللقاء اليوم وفيما يلي الموعد والنتيجة.

الجزائر 0 غانا 0

تفاصيل المباراة

يحتضن ملعب المدينة التعليمية المونديالي بمدينة الريان القطرية المواجهة القوية بين المنتخبين ومقرر للقاء أن ينطلق في الرابعة بعد العصر بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش، الخامسة بتوقيت الجزائر العاصمة، وكانت قد اكتملت صفوف الخضر بانضمام المحترفين في الأندية الأوروبية أمس وحضر نجم مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز للعاصمة القطرية الدوحة للعب اللقاء قبل أن يطير المنتخب من الدوحة إلي الكاميرون عقب نهاية المباراة.

ملخص ونتيجة مباراة الجزائر وغانا الودية

كان الاتحاد القطري لكرة القدم المنظم والمشرف على مباراة اليوم قد أعلن عن رابط حجز تذاكر المباراة اليوم حتى تتمكن الجماهير الجزائرية والغانية المتواجدة بقطر في شراء التذاكر ومتابعة ومشاهدة اللقاء من الملعب، ونحن عبر موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم خطوات ورابط حجز تذاكر اللقاء إلكترونياً.

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. النقر على تسجيل الدخول وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

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الدفع الإلكتروني لقيمة التذكرة ليتم تأكيد الحجز.

رابط تذاكر مباراة الجزائر اليومملخص أهداف مباراة الجزائر ضد غانا

دائماً ما تكون مباراة الجزائر محاربو الصحراء، ضد برازيل أفريقيا البلاك ستارز منتخب غانا، مثيرة وقوية فقد تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء 12 مرة سابقة، كانت الغلبة من نصيب غانا بالفوز في 5 مباريات، بينما فاز المنتخب الجزائري في 4 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات جمعت المنتخبين، واللقاء اليوم هو اللقاء رقم 13 الذي يجمع المنتخبين.