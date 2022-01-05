كيكه الطاسة بيضة واحد وكوب دقيق هتحضريها فى 10 دقايق ووفري فلوسك

كيكه الطاسة بيضة واحد، تعد كيك الطاسة من أشهى أنواع ألكيك حيث يتم صنعها بسهولة وبسرعة دون الحاجة إلى طريقه عمل ألكيك التقليدي بالفرن ويمكن إعداد كيك الطاسة بنكهة الفانيليا أو الشوكولاتة حتي يتم تقديمها كحلوى للضيوف أو تقدم للأطفال مع عصير البرتقال فهي سريعة التحضير وبمكونات بسيطة وطعمها ولا أروع وسوف نوضح طريقة عمل كيكة الطاسة بمقادير بسيطة وخطوات سهلة فتابعونا.

كيكه الطاسة بيضة واحد

كوب دقيق أبيض للمخبوزات.

3 ملاعق من السكر الأبيض البودر.

ملعقة بيكنج بودر.

ربع ملعقة من صودا الخبز.

رشه ملح أبيض.

نصف كوب حليب كامل الدسم سائل.

بيضة واحدة مخفوقة.

ملعقتان من الفانيليا البودرة أو ملعقة واحدة فانيليا سائلة.

ربع كوب زيت ذرة.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

ملعقة كاكاو خام غير محلى.

ربع كوب من مبشور الشوكولاتة أو الشوكولاتة الفارماسيل للتزيين.

مكونات كيكة الطاسة بنكهة الشوكولاتة

نحضر وعاء مناسب عميق ونضع به البيضة ومقدار السكر ونخلطهم جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتضاعف الحجم ونصل إلى قوام كريمي.

يتم إضافة الفانيليا وكمية الكاكاو وملعقة الخل ونستمر بالتقليب بواسطة المضرب حتى تمام التجانس.

إضافة الزيت إلى الخليط تدريجياً مع التقليب حتى الامتزاج.

نحضر وعاء مناسب ونضع به الدقيق بعد نخله ونضيف إليه رشه الملح وصودا الخبز والبيكنج بودر ونقلب جميع المكونات الجافة جيدا.

نبدأ بإضافة خليط الدقيق إلى الخليط المرن السابق بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب بالمضرب باتجاه واحد.

بعد تجانس خليط ألكيك نغطيه ونتركه يرتاح قليلا لمدة ربع ساعة.

نحضر طاسة مناسبة من التيفال وندهنها بكمية من الزيت.

نضع الطاسة المدهونة على النار ونضع بها كمية عجين ألكيك ونرش على الوجه مقدار من الشوكولاتة المبشورة أو الفارماسيل.

لابد من تغطية الطاسة بطبقة من النايلون ثم بغطاء معدني و نترك ألكيك حتى يتماسك وتنضج تماما.

نتأكد من نضج ألكيك باستخدام غرس سكين رفيعة أو عود خشبي.

نغلق النار بعد تمام نضج ألكيك ونتركها تبرد ويمكن تزينها بكمية قليلة من الكريمة أو صوص الشوكولاتة وبعض الفاكهة ثم تقدم باردة.

خطوات تحضير كيكة الطاسة بنكهة الشوكولاتة