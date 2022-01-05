اعتقال 8 عناصر من داعش خلال عمليات منفصلة بالعراق

جدة - نرمين السيد -
وذكرت الخلية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن الاستخبارات العراقية نفذت عمليات منفصلة، وذلك لتتبع خلايا عناصر تنظيم "داعش"، فى محافظات (بغداد وكركوك وديالى)، والتى أسفرت عن القبض على 8 عناصر لانتمائهم إلى تنظيم داعش، 4 منهم فى محافظة بغداد لعملهم بما يسمى "قطاع دجلة ديوان الدعوة والمساجد"، و3 فى محافظة كركوك لانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابى بصفة ما يسمى "أمنى قطاع الكرمة"، أما الإرهابى الثامن فقد ألقى القبض عليه فى محافظة ديالي.
ولفت البيان إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.
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