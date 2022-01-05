غدا.. اليابان وأستراليا توقعان على معاهدة تعاون أمنى «تاريخية»

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية أن أستراليا واليابان ستوقعان معاهدة "تاريخية" من شأنها تعزيز التعاون الدفاعى والأمنى ​​خلال قمة افتراضية بين البلدين غدا الخميس، فى خطوة قد تزيد من تأجيج التوترات مع الصين.





وقالت الصحيفة إن الاتفاقية هى الأولى من نوعها بالنسبة لليابان بخلاف الولايات المتحدة وتمثل خطوة أقرب فى علاقة يشار إليها غالبا باسم "شبه تحالف" بين البلدين. وكتب رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون فى بيان أرسله عبر البريد الإلكترونى أن توقيع اتفاقية الوصول المتبادل سيدعم مشاركة عملية أكبر وأكثر تعقيدا بين قوات الدفاع الأسترالية وقوات الدفاع الذاتى اليابانية. وأضاف أن الاتفاقية ستوفر إطارا واضحا لتعزيز العمل المشترك والتعاون. وأكد موريسون أن "هذه المعاهدة ستكون بمثابة بيان لالتزام بلدينا بالعمل معا فى مواجهة التحديات الأمنية الاستراتيجية المشتركة التى نواجهها والمساهمة فى أمن واستقرار المحيطين الهندى والهادئ".

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