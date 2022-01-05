إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الديوان البولندى، باول سيزرت إن "الرئيس بخير وليست لديه أعراض حادة ويخضع لرعاية طبية مستمرة". وأضاف "إن الرئيس تلقى ثلاث جرعات من لقاح كورونا فى أبريل ويونيو وديسمبر من العام الماضي". وكانت بولندا قد سجلت 11667 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت 433 حالة وفاة جديدة، وفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الأربعاء.

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