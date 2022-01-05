الخارجية الروسية: نراقب عن كثب الوضع فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان الذى نقلته وكالة تاس الروسية: "نحن نتابع عن كثب التطورات فى كازاخستان، ولا توجد بيانات تتعلق بأى خسائر فى الجانب الروسى".

يذكر أن كازاخستان شهد احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز وقالت الشرطة فى كازاخستان الأيوم الأربعاء إنها اعتقلت أكثر من مئتى شخص وأعلنت إصابة عشرات من أفرادها بجروح.

وأدت هذه المظاهرات بما فيها تلك التى تم تفريقها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، إلى إقالة الحكومة بقرار من الرئيس قاسم جومارت توكاييف فى محاولة لاحتواء الغضب الشعبى. وأعلنت حالة الطوارئ حتى 19 يناير فى مناطق عدة بما فى ذلك العاصمة الاقتصادية ألماته.