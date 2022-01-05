التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443 شروط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، يبحث مواطنوا المملكة عن رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443. حيث يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من بين أبرز الخدمات الإلكترونية المستحدثة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إذ تقدم هذه الأخيرة إعانات مادية موجّهة لفئات محددة من الناس، وهي الأسر السعودية التي تفتقر للاستقلال المادي ولا تستطيع توفير كافة متطلبات العيش الكريم. وهي تساهم بشكل كبير في إعانة هذه الأسر لمواجهة غلاء المعيشة، كما أنها تهدف لتحويل حالاتهم من الاحتياج إلى الإنتاج. ويكون ذلك من خلال التأهيل والتدريب وتوفير فرص الشغل التي تناسبهم، وتتضافر جهودها في ذلك مع صندوق تنمية الموارد البشرية. ولكن راتب الضمان الاجتماعي المطور لا يصرف في حسابات المستفيدين إلا في حالة توفرهم على لشروط اللازمة. وسنتحدث في مقالنا عن تفاصيل تقديم الضمان الاجتماعي المطور.

التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

يرغب الكثير من المواطنين السعوديين المحتاجين التقديم على الضمان الاجتماعي المطور. هذا الأخير يعرف على أنه نظام جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية من أجل دعم طبقة من المجتمع. تستهدف الأسر الأكثر احتياجا ، وتعمل على تزويدهم بالدعم المادي لتحسين أوضاعهم المعيشية. وقد وضعت الوزارة المعنية بنظام الضمان الاجتماعي المطور رابط خاص لتيسير عملية التسجيل لكل المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة لمن يريدون التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور، بأنهم يستطيعون ذلك من خلال الرابط الذي وضعته تحت تصرف كل المواطنين. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة قد وضعت هذا النظام نظام قيد التنفيذ منذ تاريخ 20 تشرين الثاني 2021. بعد أن تمت الموافقة عليه من طرف مجلس الوزراء والمصادقة عليه بمرسوم ملكي.

ولا بد أن يعلم كافة المواطنين السعوديين الذين هم بصدد التقديم على الضمان الاجتماعي المطور. بأنّ هذا البرنامج يتضمن ستة أبواب تتعلق به وتحدد صورته العامة، وهي كالتالي: باب التعريفات والأهداف، التقديم وتحديد الاحتياج. آلية الاحتساب والاستحقاق، الفئات والتأهيل، العقوبات، أحكام عامة. كما وضع البرنامج شروط الاستحقاق التي تخوّل الموظفين للاستفادة من الدعم وسنتحدث عنها في الفقرة الموالية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1443

يمكن للمواطن الموظف الراغب في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الذي لا يزال على رأس عمله أن يستفيد من صرف معاش نظام الضمان الاجتماعي المطور. وهذا في حال كان إجمالي دخل الأسرة أقل من الحد المانع لذلك، وتعد شروط وضوابط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1443، هي ذاتها شروط الاستحقاق التي يجب أن تتوفر في الشخص للحصول على الدعم وهي كما يلي:

أول الشروط: يجب أن يكون الموظف حامل للجنسية السعودية، وأن يكون مقيما بشكل دائم في السعودية. ويستثنى من هذا الشرط ما يلي: المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل له جنسية سعودية، وكذلك المرأة الأرملة أو المطلقة غير السعودية التي تعيل أبناء سعوديين. وأيضا أبناء الأرملة أو المرأة المطلقة من زوج غير سعودي، والأرامل أمهات الأيتام، والمعاقين، ومن يملكون بطاقات التنقل سارية المفعول.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن يقل الدخل الشهري للموظف عن الحد الأدنى للمعاش الذي تعادل قيمته 1100 ريال سعودي للموظف. وقيمة 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد عائلته، ويلزم الموظف بالتقيد بمتطلبات الوزارة التي تتعلق بالصحة والتعليم الأبناء. وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة، كما لا يجب أن يكون الموظف مقيما بأحد مراكز الإيواء التي ترعاها المملكة.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

تتمثل الأهداف الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي المطور لتسطير مجموعة من الخطوط الرئيسية التي يحرص النظام على تحقيقها وهذا وفق دراسته للتجارب التي ترتبط بتطوير شامل لكل النواحي الاقتصادية من أجل وضع خطط التنمية المستقبلية، ونذكر لكم أهم الأهداف الاستراتيجية المسطرة من طرف برنامج النظام الضمان الاجتماعي المطور 1443:

تقديم الدعم للمستحق من أجل تحقيق الاستقلال المالي، وتحويله من حالة الاحتياج إلى الإنتاج. توفير الحد الأدنى من الدعم الذي يلبي الاحتياجات الضرورية للأسر المعنية. توفير الآليات التي تمكن من وصول المساعدات للمستحقين في الكوارث. تأمين الدعم والحماية لكل المستفيدين من نظام الضمان المطور بما يناسب احتياجاتهم. إرساء الوسائل والتدابير الضرورية لدحض الاحتياج المالي للأسرة، وحل مشاكل الفقر في المجتمع السعودي.

موارد الضمان الاجتماعي المطور 1443

وضعت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 مجموعة من الشروط، وأولها أن يكون لدى كل المستحقين السعوديين حساب بنكي من أجل أن يتم صرف المعاش المستحق فيه، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم إيداع هذا معاش الضمان مرة كل شهر، وسنذكر لكافة الراغبين في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الموارد التي يعتمد عليها، وهي كما يلي:

أموال الزكاة التي تقوم المملكة بجبايتها.

بالإضافة إلى الإعانات المادية المعتمدة من طرف خزينة الدولة، والموضوعة بشكل خاص من أجل دعم موارد نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443.

علاوة على ذلك، يتم صرفه من كل ما يقدم لنظام الضمان الاجتماعي من صدقات وزكوات وأوقاف وعائدات وتبرعات وهبات.

كيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

لا شك في أن الراغبين في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يسعون لمعرفة كيفية التسجيل في النظام، وفي هذا الصدد كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد دعت كل المواطنين السعوديين المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي إلى التسجيل من خلال النظام الخاص، وسيكون ذلك متاحا عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية باتباع خطوات بسيطة، وهي كما يلي:

أولا: الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية

يتم تسجيل الدخول من خلال إدراج اسم المستخدم وكلمة السر، أو من خلال النقر على مربع “تسجيل جديد” في حال لم يكن للمستفيد حساب سابق.

يجب أن يدرج بياناته بشكل دقيقٍ ويتحقق من صحتها (تاريخ الميلاد-رقم الهاتف).

يتعين عليه أن يدخل رمز التحقق الذي سيرسله النظام إلى رقم هاتف المسجل.

يرفق جميع أوراق الإثبات والمستندات بشكل إلكتروني، ثم ينقر على زرّ “إرسال”.

كيفية التواصل مع منصة الدعم والحماية

يمكن للراغبين في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور أن يتواصلوا مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية، وقد تم إتاحة العديد من طرق التواصل، وهذا من أجل تسهيل الوصول الخدمات التي ترتبط بنظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، وقد وفرت العديد من الطرق التي يستطيع المواطنين من خلالها الاتصال بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكل المواطنين أن يقوموا بالاتصال بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية من أجل طرح أسئلتهم أو تقديم شكاوي بخصوص البرنامج، وهذا من خلال: الاتصال على الرقم الموحد المجاني 19911، كما يمكنهم التواصل عبر الرمز البريدي11157، وكذلك الاتصال على الرقم المجاني 8001222777، بالإضافة إلى أنه في إمكانهم إرسال رسالة عبر صندوق البريد 12484.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة مقالنا الذي حاولنا فيه أن نتحدث بشكل عام عن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، كما حددنا لكم كيفية التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذكرنا لكم أهم الشروط الواجب توفرها في المستفيدين، بالإضافة إلى الموارد التي يصرف منها معاش الضمان المطور لكافة المستفيدين، في الأخير نرجوا أن نكون قد قدمنا إفادتنا لكل الراغبين في الاستفادة من البرنامج.