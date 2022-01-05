موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدور ال16 في الدوري والقنوات الناقلة وطريقة حجز التذاكر عبر مكاني Makani

مباراة الاتحاد والفيحاء، نتابع معكم موعد مباراة الاتحاد والفيحاء حيث يترقب الآلاف من متابعي دوري المحترفين السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مباراة الاتحاد القادمة أمام الفيحاء في الجولة ال16 في الدوري، وسنتابع معكم في هذا المقال كل ما يهمكم بخصوص المباراة وموعدها والقنوات الناقلة للمباراة، وفي حال أردتم حضور المباراة لتشجيع فريقكم فسنعرفكم على كيفية حجز التذاكر للمباراة، فتابعوا معنا.

مباراة الاتحاد والفيحاء

ويترقب العديد من المتابعين لمباريات الدوري السعودي وخاصة مشجعي نادي الاتحاد السعودي مباراته القادمة، حيث يتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ب32 نقطة وقد فاز في آخر 5 مباريات مما رفع معنويات مشجعي النادي واللاعبين بالطبع.

موعد مباراة الاتحاد الفيحاء

أما بالنسبة لموعد المباراة، فإن المباراة ستقام بيوم الجمعة القادم الموافق 7 يناير 2022 ميلاديا، والموافق هجريا يوم 4 جمادى الآخرة 1443، وستقام المباراة في الموعد التالي:

الساعة 7:55 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء

أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة فستنقل قناة SSC Sport المباراة، وهذا على القنوات التالية:

وستقام المباراة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية استاد الجوهرة، وفي حال رغبتكم في حضور المباراة ومساندة فريقكم فسنتعرف معكم على كيفية حجز التذاكر في مكاني، فتابعوا القراءة.

طريقة حجز التذاكر عبر مكاني

ويمكنك حضور المباراة ومتابعتها من داخل الملعب وحجز تذاكرها بكل سهولة إلكترونيا، حيث أعلن نادي الاتحاد عن إتاحة التذاكر للشراء وهذا عبر موقع الاتحاد للتذاكر، ويمكنكم حجزها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة مكاني الخاصة بنادي الاتحاد لحجز التذاكر عبر الرابط ittihadclub.etickets.com.sa.

اضغط على مباراة الاتحاد والفيحاء “شراء التذاكر”.

ثم قم بتسجيل الدخول عبر حسابك الخاص في منصة مكاني.

قم باختيار المقاعد واستكمل عملية الحجز.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ب32 نقطة متفوقا على المركز الثاني نادي الشباب بنقطة واحدة فقط، حيث فاز نادي الاتحاد بآخر 5 مباريات، وفاز بالمباراة الأخيرة أمام الباطن بنتيجة 2-3.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 14 10 2 2 16 12:29 17 32 2 الشباب 15 9 4 2 15 15:30 15 31 3 النصر 15 8 2 5 15 17:24 7 26 4 ضمك 15 7 5 3 15 19:21 2 26 5 الهلال 14 6 6 2 16 17:21 4 24 6 الفيحاء 15 5 6 4 15 12:14 2 21 7 الرائد 15 6 3 6 15 21:21 0 21 8 الطائي 15 6 1 8 15 21:15 -6 19 9 أبها 15 5 3 7 15 23:15 -8 18 10 الإتفاق 15 4 5 6 15 26:21 -5 17 11 الفتح 14 4 4 6 16 19:18 -1 16 12 الأهلي 15 3 6 6 15 21:18 -3 15 13 الفيصلي 14 3 6 5 16 19:15 -4 15 14 التعاون 15 3 5 7 15 30:25 -5 14 15 الباطن 15 3 5 7 15 19:13 -6 14 16 الحزم 15 2 5 8 15 19:10 -9 11

فماذا تتوقعون أن تكون النتيجة بالمباراة القادمة؟، أخبرونا في خانة التعليقات.