تسجيل 32 وفاة و1682 إصابة كورونا جديدة في الاردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، عن تسجيل 32 وفاة و1682 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12742 وفاة و1067253 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.25 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 27010 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 96 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 99، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 812.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 17 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 37 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 25 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 38 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 17 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3023 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1027501 حالة.

كما أشار إلى إجراء 32062 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13637305 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4392486، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4000598.