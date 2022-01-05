أخبار اليمن : إسقاط طائرة تجسس إماراتية في شبوة

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إسقاط طائرة تجسس إماراتية في شبوة

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية ، اليوم، طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو الإماراتي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. إسقاط طائرة تجسس إماراتية في شبوةأسقطت الدفاعات الجوية اليمنية ، اليوم، طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو الإماراتي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع ، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع ( وينق لونق2) صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار إلى إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة



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