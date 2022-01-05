أخبار اليمن : عالميا.. 5 ملايين و471 ألف حالة وفاة بكورونا

عالميا.. 5 ملايين و471 ألف حالة وفاة بكوروناإرتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الذي يصيب الجهاز التنفسي الى أكثر من 5 ملايين و471 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019م.

وذكرت إحصائيات لمواقع عالمية ان إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 294 مليون و567 ألف إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و471 ألف و241 حالة وفاة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 255 مليون و295 ألف حالة .

ولفتت الاحصاءات الى ان الولايات المتحدة لا تزال تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 850823 حالة وفاة من أصل 57 مليون و425 ألف و658 حالة إصابة تلتها الهند مع تسجيلها 482017 حالة وفاة من أصل 34 مليون و960 ألف و261 حالة إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 619245 حالات وفاة من أصل 223 مليون و505 ألف 78 حالة إصابة.

