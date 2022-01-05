كيروش يبلغ الاتحاد المصري موعد اعتزاله التدريب نهائيا

كشف المدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، عن قراره باعتزال التدريب نهائيا، بعد نهاية مشواره مع الفراعنة وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في عقده الحالي.

وعلم موقع دوت الخليج تفاصيل الاجتماع الأخير الذي جمع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مع أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري ومسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة لموقع دوت الخليج أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش أبلغ وزير الرياضة المصري ومسؤولي اتحاد الكرة، بنيته اعتزال التدريب بعد تحقيق أهدافه مع الفراعنة بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبل بقطر، وقيادة الفراعنة في البطولة العالمية.

وتابع المصدر أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش أكد لمسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة، أنه جاء من أجل تحقيق هدف واضح وهو التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبل بقطر.

وأوضح المصدر أن وزير الشباب والرياضة أكد للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، أن كأس العالم يعد هدفا كبيرا لمنتخب مصر، كما أن حصد بطولة كأس الأمم الإفريقية لا يقل أهمية عن بلوغ "مونديال 2022".

وأتم المصدر موضحا أن وزير الرياضة المصري أكد للمدرب البرتغالي قدرة منتخب مصر على حصد لقب كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن الوزير طلب من كيروش ضرورة حصد اللقب القاري من أجل إسعاد الجماهير المصرية.

ويبلغ كيروش من العمر 68 عاما، حيث سبق له قيادة 3 منتخبات للتأهل إلى نهائيات كأس العالم في 4 مناسبات، بداية من منتخب جنوب أفريقيا بنسخة 2002 ، ومنتخب البرتغال بنسخة "2010" ومنتخب إيران الذي قاده المدرب البرتغالي إلى بلوغ المونديال في مناسبتين عامي 2014 و2018 على التوالي.