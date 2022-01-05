الكاظمى: الدور القتالى للقوات الأمريكية فى العراق انتهى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الكاظمى، إن إطلاق صواريخ تستهدف معسكرات عراقية أمر عبثى ويعكر صفو الأمن، وفقا لقناة "العربية".
وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى، قد أعلنت اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ على معسكر النصر غربى بغداد، مضيفة أن القوات الأمنية عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم" وتم تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية.
وأشارت إلى أن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تتابع تحقيقاتها للوصول إلى المنفذين".
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