46 طفرة.. تفاصيل جديدة عن متحور إيهو

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال البروفيسور فليب كالسون، مدير الوحدة التى كشفت انتشار المتحور، إن هناك عدة حالات فى مارسيل والتى بلغت 12 حالة منذ ظهور المتحور منتصف ديسمبر الماضى.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فأن متحور "إيهو" المتواجد فى فرنسا لا يشكل تهديدا حاليا.
ويعتقد مكتشفو المتحور وجود صلة بعيدة بين إيهو والأوميكرون والذى قد ظهر بجنوب إفريقيا.
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