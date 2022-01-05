رابط تقديم الدفاع المدني 1443 شروط التسجيل في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني

رابط تقديم الدفاع المدني 1443، يشهد بحثا كبيرا من طرف من المواطنين السعوديين وذلك عقب إعلان مديرية الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم والقبول في وظائف الدفاع المدني 1443. لا بد من الإشارة إلى أنّه قد تم الإعلان عن فتح استقبال طلبات تقديم الدفاع المدني 1443 بتاريخ يوم الخميس 03 جمادى الآخرة إلى غاية اليوم الثامن من نفس الشهر، والموافق للتاريخ الميلادي 6 يناير 2022. وكان إعلان الدفاع المدني من خلال موقعها على تويتر من تأجيل التسجيل في الدفاع المدني 1443. سنعرض عليكم في مقالنا عبر موقع ثقفني الإخباري رابط تقديم الدفاع المدني 1443. وكذلك شروط الدفاع المدني الطبية وشروط تقديم وظائف الدفاع حسب الأقسام والتخصصات. تابعوا معنا التفاصيل.

رابط تقديم الدفاع المدني 1443

أطلقت إدارة القبول والتسجيل في المديرية العامة للدفاع المدني 1443 إعلانها عن بداية استقبال طلبات المرشحين لشغل مناصب في وظائف الدفاع المدني. ويمكن لكافة المتقدمين أن يقوموا بذلك من خلال رابط تقديم الدفاع المدني jobs.sa أبشر للتوظيف. كما يمكنهم الاستعلام عن التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف الدفاع المدني عبر رابط التخصصات وظائف الدفاع المدني.

تجدر الإشارة لكل الباحثين عن رابط تقديم الدفاع المدني 1443، بأنّ الوظائف موجهة لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وتتمثل وظائف رتبة جندي رجال المطلوبة في: جندي إطفاء وإنقاذ، قائد ومشغل آليات، مفتش سلامة، منسق عمليات، جندي مسعف. إداري، فني تصوير، فني صيانة آلات، جندي فني موسيقي…وغيرها من الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية محددة.

ولمن يتساءلون متى يكون رابط تقديم الدفاع المدني 1443 متاحا لاستقبال التسجيلات، نعلمكم بأنه سيكون بداية من تاريخ السادس من يناير من العام الجديد 2022، والموافق للتاريخ الهجري 3 جمادى الآخرة 1443. ولا يتم تغيير التاريخ إلا إذا صادف يوم عطلة، ويمكنهم التقديم على الوظائف عبر منصة أبشر للتوظيف. ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه هناك شروط للقبول سنتحدث عنها في الفقرة الموالية.

شروط القبول في الدفاع المدني 1443

حددت وزارة الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي تخول المواطنين لشغل الوظائف العسكرية 1443 الخاصة بالدفاع المدني، ودون توفرها لن يتم قبول ملفات المتقدمين إن لوحظ غيابتها أثناء فرز كلّ الملفات. وأولى هذه الشروط هي أن يكون المتقدم لها حاملا للجنسية السعودية ولا يكون متزوج من أجنبية، ويقتضي الشرط كذلك أن يكون مقيما في أراضي المملكة يصفة دائمة.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن لا يقل سنّ المتقدم عن سنّ الرشد 18 عاما، وأن لا يكون قد تجاوز ستين عاما. وأن تكون وضعيته البدنية مناسبة لأداء مهام وظائف الدفاع المدني، كما أنه لا يجب أن يتعارض عمله الرئيسي مع العمل العسكري. ويجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بقضية تخل بالشرف أو الأمانة العامة.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهلات الدراسية المطلوبة نخص بالذكر حاملي شهادة الثانوية. ويفضل أن يكون حائزا على مؤهل علمي أعلى، ويقوم بدورات تدريبية، كما لا يجب أن يكون قد شغل وظيفة بأحد المؤسسات العسكرية. أو تم فصله منها لأي سبب. وأن يكون هناك تناسب بين طوله ووزنه، (الطول أكثر من 168) كما يجب أن يجتاز اختبارات القبول النهائي.

طريقة تقديم الدفاع المدني 1443

يمكن لكافة المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن رابط تقديم الدفاع المدني 1443، أن يقوموا بالتسجيل من خلال منصة أبشر للتوظيف. والتي وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية تحت تصرف المواطنين من أجل تسهيل سبل التسجيل ولكي توفر عليهم عناء التنقل إلى الإدارات من أجل التسجيل. ويمكنهم ذلك من خلال منصة التوظيف أبشر للتوظيف، من خلال اتباع ما يلي:

الولوج إلى بوابة أبشر للتوظيف. يختار من بين الوظائف المعروضة للدفاع المدني وظيفة جندي رجال. يدرج بياناته الشخصية (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف – الوزن والطول). يدون بيانات جنسية الأم والعنوان الخاص به، ثم يضيف رقم بديل لشخص مقرب له. يقوم بإرفاق كل بيانات التي تخص المؤهل العلمي بالتفصيل. ينقر على أيقونة تقديم الطلب بعد أن يراجع بياناته ويتحقق منها. ستصله رسالة عبر الهاتف فيها رقم الطلب، يحتفظ به إلى حين إعلان نتائج القبول.

رواتب وبدلات وظائف الدفاع المدني 1443

لا بد من أن نقدم لكافة المستفسرين عن رابط تقديم الدفاع المدني 1443 أمرا في غاية الأهمية. وهو سلم الرواتب الخاص بوظائف الدفاع المدني: رتبة وكيل رقيب قيمتها 4455 ريال إلى 7395 ريال، مرتب رقيب: 5260 ريال إلى 8760 ريال. راتب رقيب أول: 6180 ريال إلى 10380 ريال، رتبة رئيس رقيب: 7215 ريال إلى 12255 ريال، جندي: 3220 ريال إلى 5040 ريال، جندي أول: 3395 إلى 5425 ريال.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تناولنا فيه موضوع يهم الكثير من المواطنين السعوديين. وهو رابط تقديم وظائف الدفاع المدني 1443 بالسعودية، كما ذكرنا لكم سلم الرواتب الخاص به، وأوردنا لكم كافة الشروط الضرورية الواجب توفرها في المتقدمين من أجل قبولهم من طرف المديرية العامة للدفاع المدني.