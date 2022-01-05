“البطولة الغالية” تشغيل تردد SSC السعودية الرياضية لمتابعة مباراة الهلال والفيصلي في كأس السوبر السعودي 2022

تتجه الأنظار في هذا التوقيت نحو ستاد الملك فيصل بن فهد الرياضي لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع بين الهلال والفيصلي السعودي في أطار منافسات بطولة السوبر السعودي 2022، في مباراة هامة وقوية ينتظرها كافة عشاق ومحبي كرة القدم في جميع انحاء العالم العربي بشكل عام، والتي يسعى من خلالها كلا الفريقين إلى الحصول على لقب البطولة الغالية، وقد تم الاعلان عن طرح تذاكر المباراة خلال الايام الأخيرة لحجز وشراء التذاكر إلكترونيا لمشاهدة اللقاء من الملعب، واليكم من خلال هذه السطور القنوات الناقلة مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي 2022.

القنوات الناقلة مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي 2022

يترقب عشاق كرة القدم في السعودية وفي المنطقة العربية بشكل عام متابعة مباراة السوبر السعودي التي تقام بين الهلال والفيصلي، وفي هذا الاطار فقد أعلنت شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية عن نقل المباراة القوية بين الفريقين والتي تقام مساء يوم الخميس الموافق السادس من شهر يناير، وذلك لكون شبكة قنوات ssc السعودية الرياضية هي الناقل الحصري لكافة مباريات البطولات السعودية بشكل عام.

تردد قناة SSc الرياضية لمتابعة مباراة السوبر السعودي 2022

ويمكن استقبال قناة SSC السعودية الرياضية لمتابعة مباراة السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي السعودي مباشرة بدون تشفير، وذلك من خلال تردد القناة الجديد على القمر نايل سات وعرب سات والذي جاء على النحو التالي.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية على القمر نايل سات 12523، من خلال الاستقطاب العمودي، معدل الترميز 27500، من خلال معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة SSc السعودية على القمر عرب سات هو 12418، من خلال الاستقطاب الافقي، معدل الترميز 27500، من خلال معامل تصحيح الخطأ 3/4.

موعد مباراة السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي 2022

يستضيف ستاد الملك فيصل بن فهد الرياضي مباراة قوية في اطار منافسات السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي، والتي تقام مساء الخميس الموافق السادس من شهر يناير، على أن يعلن حكم المباراة صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.