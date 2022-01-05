الاتحاد الإنجليزي يتخذ قراره بشأن ليفربول بعد تفشي كورونا

أزمة جديدة في كرة القدم سببها فيروس كورونا، وضحيتها هذه المرة نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يعاني من تفشي الفيروس في الفريق.
وأعلن ليفربول إلغاء تدريبات الفريق الأخيرة، بسبب انتشار عدد من حالات الإصابة بكورونا في الفريق.
بعدها أعلن الاتحاد الإنجليزي تأجيل مباراة الذهاب بقبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بين أرسنال وليفربول.
وكان من المقرر أن تقام موقعة نصف نهائي كأس رابطة الدوري ليلة الخميس، لكن تفشي حالات كورونا أدى لتأجيل المباراة، مما زاد تعقيد جدول الإعادات في إنجلترا.
وبهذا فإن الفريقين سيلتقيان أولا في ملعب أنفيلد التابع لليفربول في 13 يناير الجاري، بينما ستقام المباراة المؤجلة كمباراة عودة في ملعب الإمارات يوم 20 يناير.
وكان فيروس كورونا المتفشي في بريطانيا، قد تسبب بتأجيل أكثر من 15 مباراة، مما وضع رابطة الدوري في مأزق لإيجاد مواعيد بديلة.
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