جدة - نرمين السيد - قررت النيابة العامة التونسية، إحالة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ورئيس حزب تونس القروى، ووزير الدفاع الأسبق الزبيدى، وشخصيات أخرى للقضاء لمحاكمتهم.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة التونسية تحيل الغنوشى ورئيس الحكومة السابق للقضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.