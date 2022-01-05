روسيا: كازاخستان لم تطلب مساعدتنا بشأن أوضاعها الداخلية

جدة - نرمين السيد - وشدد بيسكوف - فى تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية- على أهمية عدم التدخل فى شؤون كازاخستان الداخلية، قائلا "نحن مقتنعون بأن أصدقائنا الكازاخيين يمكنهم حل مشاكلهم بأنفسهم".
وكانت الاشتباكات قد تجددت بين المتظاهرين وقوات الأمن فى كازاخستان، إذ حمل حوالى 3000 متظاهر هراوات مطاطية واقتحموا مبنى الحكومة المحلية، ما أجبر ضباط الشرطة على التراجع.
وتظهر مقاطع الفيديو التى تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى، مشهد الاقتحام والدخان الكثيف الذى يغطى المبنى نتيجة اندلاع حريق من الجانب الشرقى من المبنى الحكومى.
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