نتائج الشفوي مباراة التعليم بالتعاقد بالمغرب والصحراء الغربية 2021-2022 للتسجيل بالمراكز الجهوية

يترقب عدد كبير من المواطنين بالمملكة المغربية معرفة نتائج الشفوي لمباراة التعليم بالتعاقد بالمغرب والصحراء المغربية لعام 2022_2023 للتسجيل بالمراكز الجهوية، حيث ينتظرون إعلان وزارة التربية الوطنية المغربية إصدار الكشوفات الخاصة بنتائج القبول واعلان أسماء الناجحين واللوائح النهائية للذين تم قبولهم ، للعمل داخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة المغربية.

التسجيل بالمراكز الجهوية

وأعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية انه من المقرر ان يبدأ التسجيل بالمراكز الجهوية بعد الحصول على نتائج مباراة التعليم بالتعاقد ابتداءا من يوم 4 يناير ويستمر تلقي طلبات التسجيل حتي يوم 10 يناير الجاري ، ويتم انطلاق التكوين يوم 10 يناير ايضآ

واشارت وزارة التربية الوطنية المغربية ان هناك مناصب كثير متاحة للمتقدمين وفي انتظار اشغالها مثل جهة مراكش فهي تحتاج إلي 2537 منصب ، بينما تحتاج جهة الدار البيضاء إلي 3030 منصب يشغلها.

فليطمئن جميع المتقدمين للالتحاق بمباراة التعليم بالتعاقد في المملكة المغربية لان هناك مناصب كثيرة شاغرة باانتظارهم.

الجدير بالذكر: ان وزارة التربية الوطنية المغربية قد أعلنت ان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سوف تقوم بتنظيم مباراة. وذلك لتوظيف الأساتذة بالأكاديميات الجهوية.

وتنظم الوزارة اطر الدعم التربوي والاداري والاجتماعي لكي تكون مستعدة تماما للدخول التربوي للعام الجديد 2022_2023.

الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد

خصصت وزارة التربية الوطنية المغربية رابطآ إلكترونيا مخصصآ للاستعلام عن تفاصيل نتائج القبول بمباراة التعليم بالتعاقد بالمملكة المغربية. وذلك تسهيلا علي المتقدمين في معرفة نتائج دون عناء او جهد.

ويتم الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية: