ضوابط التسجيل في التعليم المبكروالروضة بسلطنة عمان للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2022-2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عن فتح باب التقدم للتسجيل للطلبة المستجدين بالمدارس الخاصة لمرحلة التعليم المبكر للصفوف الروضة والتمهيدي للعام الدراسي الجديد 2022 _2023 م. وحددت وزارة التربية والتعليم بداية التسجيل اليوم الأحد الموافق 2 يناير الجاري لعام 2022 _ ومن المقرر ان ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022 م.

التسجيل في التعليم المبكروالروضة بسلطنة عمان

وأشارت وزارة التعليم العمانية ان التسجيل مقتصرا علي الطلاب بمرحلة التعليم المبكر، صف الروضة وصف التمهيدي.

ولكن هناك ضوابط وشروط لكل قسم كالآتي:

بالنسبة للروضة : يتم قبول الطلاب من مواليد 30 يونيو 2019

كحد ادني ولم يتم قبول الطلاب من بعد هذا التاريخ المذكور .

اما عن التمهيدي: فسوق يتم قبول الطلاب كحد ادني من مواليد 30 يونيو 2018 ولم يتم قبول اي طالب بعد ذلك التاريخ في مرحلة التمهيدي.

التسجيل لطلاب المراحل المبكرة سلطنة عمان

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عٌمان ان التسجيل لطلاب المراحل المبكرة سوف يكون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، واشترطت الوزارة ان يكون الطالب المتقدم لديه رقم مدني ، ويكون للمقيم رقم هوية سارية.

ويمكن التسجيل للطلاب المستجدين في اباب التسجيل للطلبة المستجدين بالمدارس الخاصة لمرحلة التعليم المبكر للصفوف (#الروضة_التمهيدي ) للعام الدراسي2023/2022م عبر رابط eportal.moe.gov.om.

والجديد بالذكر: ان التعليم في سلطنة عمان ينقسم الي ثلاثة مستويات ، التعليم الأساسي، والتعليم ما بعد الأساسي، والتعليم العام

ويتنوع التعليم بسلطنة عٌمان بين الحكومي والخاص، وهناك مدارس دولية وتخصصية وبرامج لمحو الأمية التعليمية.

التعليم في سلطنة عمان

ويتقسم التعليم في سلطنة عمان الي ثلاثة مستويات كالتالي :

التعليم الأساسي: مدة التعليم الأساسي بسلطنة عٌمان هي عشر سنوات ، ويتم تقسيمهم الي مرحلتين : المرحلة الأولى من الصف الأول إلى الصف الرابع، والمرحلة الثانية من الصف الخامس إلى الصف العاشر.

تعليم ما بعد الأساسي: مدة التعليم ما بعد الأساسي بسلطنة عٌمان هي عامان للصفين الحادي عشر والثاني عشر، ويشمل هذا النظام المناهج الاساسية و الاختيارية ، وذلك يخضع لرغبات الطلاب العمانيين وميولهم والمواد التي يفضلوها وقدراتهم الدراسية.

وهذه المرحلة من التعليم تهدف إلي تنمية المهارات الأساسية ومهارات التخطيط المهني وتنمية قدراتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع العماني وقادرين علي الابتكار بعد مرحلة الدراسة ، مما يجعلهم قادرين علي العطاء لمجتمعهم ويعملوا علي تطويره وتقدمه.