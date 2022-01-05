أخبار اليمن : النواب يناقش تقرير بشأن الحسابات الختامية

النواب يناقش تقرير بشأن الحسابات الختامية
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الحسابات الختامية لموازنات المجلس السابقة.
تضمن التقرير تحليل اللجنة للحسابات الختامية وجملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها.
وبعد النقاش، أقر مجلس النواب إحالة الحسابات الختامية للأعوام السابقة إلى اللجنتين المالية والمشتركة مع الأمانة العامة للمجلس لمراجعتها برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي على ضوء الملاحظات التي طرحت من قبل نواب الشعب خلال هذه الجلسة، وتقديم تقرير للمجلس، بما سيتم التوصل إليه في فترة زمنية محددة.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
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