أخبار اليمن : صنعاء.. احتفاء جماهيري وتكريم لابطال منتخب الناشئين

صنعاء.. احتفاء جماهيري وتكريم لابطال منتخب الناشئينشهد ملعب مدينة الثورة الرياضية اليوم حفلا جماهيريا لاستقبال وتكريم أعضاء بعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم، بحضور أعضاء المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وجابر الوهباني وأحمد الرهوي.

وفي الحفل الجماهير الحاشد الذي شارك فيه رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ومدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد وعدد من الوزراء وأمين العاصمة، أشاد الحوثي والوهباني والرهوي، بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب والذي افرح الشعب اليمني.

ونوهوا بدور الجهازين الفني والإداري في تهيئة اللاعبين ودخولهم البطولة بمعنويات الأبطال رغم الفوارق في الإمكانيات مقارنة بالمنتخبات المنافسة.

وأشاروا إلى ضرورة الحفاظ على هذا المنتخب وتسخير ما هو متاح لتمكين المنتخب من تحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الرياضية الخارجية، رغم ما تعرضت له البنية التحتية للقطاع الرياضي من تدمير ممنهج من قبل العدوان.

تخلل الحفل الجماهيري الحاشد، فقرة إنشادية وعرض عن مسيرة المنتخب الوطني للناشئين واستعداداته لبطولة غرب آسيا التي أحرزها عن جدارة واستحقاق.

عقب الحفل كرم أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء والوزراء، أعضاء بعثة المنتخب الوطني، نظير الإنجاز التاريخي الذي حققه.

