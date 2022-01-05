إيران تكشف سبب "الضجة الهائلة" قرب طهران

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، الأربعاء، أن الضوضاء الصاخبة التي سُمعت في ضواحي بلدة كرج قرب العاصمة طهران، ناجمة عن صاروخ أطلقه الحرس الثوري خلال مناورة تدريبية.
وقال متحدث باسم الحرس الثوري للوكالة "الضوضاء الصاخبة التيسُمعت ظهر اليوم في ضواحي كرج نتجت عن إطلاق صاروخ خلال تدريب من إحدى قواعد الحرس الثوري الإيراني".
وأثارت الضجة الضخمة تكهنات، وقال البعض إنها ربما ناتجة عن هجوم، لكن مسؤولا في شرطة طهران نفى الأمر.
وذكر المسؤول في الحرس الثوري:"هكذا تدريبات متعارف عليها ونحن نهيب بالمواطنين الأعزاء أن لا يعيروا أهمية إلى الشائعات التي يروج لها أعداء الشعب الإيراني".
والحديث عن أن سبب الانفجارات في إيران ناجم عن تدريبات ليس جديدا، ففي مايو 2021، شهدت سماء منطقة نطنز انفجارا كبيرا، قالت السلطات إنه بسبب تجربة صواريخ دفاعية.
وخلال السنوات الماضية، تعرضت إيران لسلسلة حوادث، نسب بعضها إلى إسرائيل، مثل الانفجار الذي وقع منشأة نطنز النووية في إبريل من العام الماضي.
ولا تقتصر تلك الهجمات على العالم الواقعي، بل تمتد إلى العالم الافتراضي، وكان أحدثها، خلال الأيام الماضية، حين تعطل نظام تداول البورصة في طهران.
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