العاهل الأردنى يؤكد ضرورة الحفاظ على التهدئة فى الأراضى الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة فى الأراضى الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقى لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.





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