أوكرانيا تحذر رعاياها من السفر إلى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان السفارة الأوكرانية لدى كازاخستان والذى أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه "بسبب فرض حالة الطوارئ فى منطقتى ألماتى ومانجستو فى الفترة من 5 يناير إلى 19 يناير 2022، نوصى بالامتناع عن السفر إلى كازاخستان".

وأضاف أنه يجب على الأوكرانيين الذين يقيمون بالفعل فى كازاخستان الامتناع عن زيارة مواقع التجمعات الجماهيرية أثناء حالة الطوارئ فى البلاد.

ونشرت البعثة الدبلوماسية أيضًا رقم الخط الساخن للسفارة الأوكرانية فى جمهورية كازاخستان، والذى يمكن الاتصال به إذا لزم الأمر.

وبدأت الاحتجاجات غرب كازاخستان منذ 2 يناير، وبدأت المسيرات الجماهيرية بسبب زيادة مضاعفة فى سعر الغاز المسال، والذى يستخدم لملء معظم السيارات فى المنطقة.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات الجماهيرية، وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ فى منطقة مانجيستاو ومدينة ألماتى اعتبارًا من 5 يناير.