موسكو: لم تتم بعد مناقشة جدول أعمال لقاء روسيا - الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال "جروشكو" فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء : "إنه بسبب تصرفات حلف شمال الأطلسى لم تعد تُوجد بنية قادرة على التعامل مع هذا الأمر"، مضيفا أنه بعد الخطوات غير الودية التى اتخذها الناتو تجاه الوجود الدبلوماسى الروسى فى بروكسل، لم يعد لدينا أى ممثل معتمد لدى الحلف، ولا يوجد ممثلون لنا فى مجلس روسيا - الناتو".
وتابع: "سنقوم بتشكيل وفدنا على أساس فهمنا للقضايا، التى ستطرح عليه"، موضحا أنه لم تتم مناقشة من سيمثل الناتو فى اللقاء، ولا من ستتم دعوتهم لحضوره، كما لم يتم مناقشة جدول أعمال الجلسة لغياب الآلية التى يمكنها بحث ذلك، لافتا إلى أن الحلف اتخذ فى وقت سابق قرار وقف كل نشاط مجلس "روسيا - الناتو" باستثناء الحوار السياسى.
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