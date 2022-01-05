إصابة الرئيس البولندى بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الذاتى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس موظفى الرئيس البولندى، باوى سزروت، وفقا لراديو "بولندا الدولى" اليوم الأربعاء، إنه فيما يتعلق بالتقاط الرئيس للعدوى فى مكتبه ودائرته المحيطة، فإنه أجرى اختبارًا طبيًا جاءت نتيجته إيجابية، وهو فى حالة صحية جيدة، ولا يعانى من أعراض شديدة ويتلقى رعاية طبية مستمرة.
وكان "سزروت"، قد صرح فى وقت سابق للصحفيين بأن الرئيس أندجى دودا تلقى اللقاح ضد (كوفيد-19) من خلال حصوله على جرعتين خلال شهرى أبريل ويونيو الماضيين، كذلك تلقى جرعته المعززة التنشيطية بهدف حماية إضافية من المرض خلال شهر ديسمبر الماضى.
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