لو مش عارف تسجل علي منصة سلفة الالكترونية الان اعرف شروط وكيفية التسجيل علي منصة سلفة

اليوم سوف نقوم بعرض منصة سلفة الالكترونية الى جميع متابعينا الكرام ، منصة سلفة الالكترونية من اكبر واهم المنصات داخل المملكة العربية السعودية وقدمت الكثير من الخدمات الى المواطنين السعوديين وقدمت لديهم العديد من المساعدات مثل عمل مشروعات صغيرة تساعدهم فى الحياة وتحسين مستوى معيشتهم ، منصة سلفة الالكترونية تمتاز بأنها لا يتم احتياجها الى تحويل الراتب ، ووضعت منصة سلفة شروطا قد تكون ميسرة على جميع المواطنين السعوديين الذين يلجؤن الى سلفة مالية ، منصة سلفة تقبل طلبات التمويل وسوف تقوم بالرد على جميع المتقدمين إليها وعادة جميع عمليات التمويل داخل المملكة العربية السعودية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ،من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض على جميع متابعينا الكرام الخطوات اللازمة للتسجيل فى منصة سلفة الالكترونية وعلى المواطن السعودى اتباعها .

الخطوات اللازمة للتسجيل فى منصة سلفة الالكترونية

يجب على كل من يرغب فى التسجيل عبر منصة سلفة الالكترونية أن يتبع هذة الخطوات التالية وهى كالاتى :

اولا : يجب على المواطن السعودى المتقدم علي طلب السلفة الدخول الى الموقع الالكترونى الخاص بمنصة سلفة . ثانيا : يجب ادخال جميع البيانات الخاصة بك مثل الاسم رباعى وإدخال رقم الهوية الخاص بك ثم كلمة المرور الخاصة بك . ثالثا : عليك الدخول الى طلب التمويل من منصة سلفة . رابعا : عليك القيام بالضغط على موافقة للشروط والأحكام الخاصة بمنصة سلفة . خامسا : يجب أن تقوم بتحديد قيمة التمويل الذى تريدها ثم الانتقال الى الضغط على ارسال طلب التمويل .

شروط منصة سلفة الالكترونية

لكى يتم قبول طلبك فى منصة سلفة الالكترونية يجب أن تتوافر لديك جميع الشروط التى وضعتها المنصة وهى كالاتى :

اولا :المتقدم الذى يريد التقدم الى منصة سلفة يجب أن يكون سعودي الجنسية . ثانيا: يجب الا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عاما . ثالثا :الراتب الشهرى الخاص بالمتقدم يجب أن لا يقل عن 4000 ريال سعودى . رابعا : بالنسبة إذا كان مشتغلا فى القطاع الحكومى يجب أن تكون مدة التعيين أقل من ثلاثة أشهر وفى القطاع الخاص يجب أن لا تقل عن ستة أشهر.

اهداف منصة سلفة الالكترونية

عملت المملكة العربية السعودية علي تحسين اوضاع المواطن السعودي الحامل للجنسية الاغلي وهي الجنسية السعودية بأنشاء منصة سلفة الالكترونية . حيث وانه في تلك الاحداث الصعبة التي يشهدها العالم اجمع في ظظل ظروف فيروس كورونا تدهورت الاحوال الاقتصادية لكافة البلاد مما اثرت هذه الازمة كذلك علي المواطنين الامر الذي ساهمت في تحسينه الممكلة العربية السعودية في العمل علي علي ايجاد حلول خارج الصندوق لتحسين وضع المواطن السعودي بمساعدته وتحسين دخله وسداد مايكيفية من حاجاته الشخصية والعائلية . وفي النهاية نتمني من الله عز وجل ان نكون قد وفقنا في عرض التسجيل علي منصة سلفة بكل سهولة نتمني لكم دوام التوفيق .