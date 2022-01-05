الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 برقم الامتحاني عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 التي لا يزال يباشر البحث عنها عدد كبير من الطلاب والطالبات السابق لهم الحصول على شهادة التعليم ماقبل الجامعي، وذلك بعدما فعلت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية امكانيات إتمام الاستعلام عن تلك النتائج والحصول عليها بعدما فعلت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي رابط مباشر بإمكان الطلاب والطالبات الدخول عليه وإجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهي السهولة الممكنة

الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021

بشكل مؤخر أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي عن ظهور نتائج القبول الموازي على مستوى جميع محافظات العراق بدون اي استثنائات بعدما ان اشارت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة سواء من طلاب العام الحالي او من الطلاب الذين تم قبولهم عن العام السابق، عليه بدأت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي تدعو الطلاب والطالبات من الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي التي أصبحت أمام جميع الطلاب والطالبات بالاسم الرباعي ورقم الامتحان بصورة وبشكل الكترونية نستعرض نتابعها مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نستعرض نتابع مع حضراتكم عبر موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عن تفعيلها من قبل وزارة التربية والبحث العلمي العراقية على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

الخطوة الثانية:- الدخول على ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الموجودة فى ايقونة نتائج الطلاب

الخطوة الثالثة:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة عرض الدرجات على أن تكون على الفور امامكم

علماً على انه بامكانكم فى صندوق التعليقات التي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها فى بيانات تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني والمحافظة التابع اليها الطالب.