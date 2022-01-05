تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 2022 الجديد Abu Dhabi Sports المفتوحة بجودة عالية

تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 2022 من أشهر القنوات الرياضية حول العالم. فلا يغفل أحد عن مجموعة قنوات Abu Dhabi Sports والتى تضم حوالى 5 قنوات تهتم بالأحداث الرياضية في الإمارات ومختلف البلدان العربية والأجنبية. بداية من تردد قناة أبو ظبي الرياضية SD1 أو تردد قناة أبو ظبي الرياضية إتش دي 2 أو تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 على عرب سات وكذلك تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 المفتوحة فضلاً عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة. فهى قنوات متاحة على مدار 24 ساعة بدون توقف لعرض مختلف الأحداث الرياضية والمباريات الهامة.

تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 2022

تعرض تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 2022 لتحديث مع بداية العام الجديد على مختلف الأقمار الصناعية. لتعرض على شاشتها المباريات المحلية والدولية بجودة عالية فضلاً عن كافة الأحداث الرياضية والتعليق عبر كل مباراة. والبرامج الرياضية المتنوعة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية SD1

آخر رموز عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية SD1 على النايل سات والعرب سات من خلال الآتي:

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: ¾

تردد قناة أبو ظبي 1 على قمر النايل ساتتردد قناة أبوظبي على قمر عرب ساتتردد قناة أبو ظبي الرياضية إتش دي 2

تتميز قناة أبو ظبي الرياضية إتش دي 2 بأنها من القنوات الحاصلة على حقوق عرض دوري أبطال الخليج العربي. وبالتالي يبحث عن تردد قناة AD sport HD 2 الملايين ويمكن ضبطتها من خلال الآتي:

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: ¾

تردد قناة أبو ظبي الرياضية إتش دي 2 على نايل ساتتردد قناة أبو ظبي الرياضية إتش دي 2 على عرب ساتتردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 المفتوحة

تتميز قناة أبو ظبي الرياضية 3 بأنها مفتوحة على جميع الأقمار الصناعية لعرض العديد من المباريات الرياضية والدوريات. ويمكن ضبطتها من خلا الآتي:

التردد: 11373

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة

يعرف تردد قناة أبو ظبي الرياضية 4 بأنها من أحدث القنوات الرياضية التى أطلقتها شبكة قنوات أبو ظبي وتعرض جوجيستو على شاشتها. ويمكنكم ضبط ترددها من خلال الآتي:

التردد: 11373

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

تردد قناة أبو ظبي yes sport

يتخصص محتواها في السباقات الخاصة بالخيول والدّجن خاصة أن شريحة كبيرة من الجماهير في الوطن العربي يفضلون متابعتها ويمكن ضبط ترددها من خلال الآتي:

تردد القناة على قمر النايل سات: 11411. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 3/4 التردد على قناة العرب سات: 11804 الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: ¾

بذلك يكون تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 2022 على مختلف الأقمار الصنايعية متاح للاستمتاع بالقناة التى تفضلونها ومتابعة الأحداث الرياضية لحظة بلحظة.