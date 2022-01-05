تشغيل تردد قناة الجزائرية الأولى الناقلة لمباراة الجزائر وغانا الودية اليوم استعدادا لبطولة أمم افريقيا 2022

يخوض مساء اليوم منتخب الجزائر مباراة هامة وقوية أمام نظيره منتخب غانا في مباراة ودية قوية تقام في أطار الاستعداد لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 التي تقام في الكاميرون هذه النسخة القرقة، حيث يدخل منتخب الجزائر ساعيا إلى الحفاظ على لقبه الذي حصل عليه خلال النسخة الماضية في مصر 2019، وفي هذا الاطار يرغب الكثير من المتابعين من محبي وعشاق كرة القدم في قارة افريقيا التعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجرائر وغانا اليوم، ونستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغانا الودية اليوم والتعرف على موعد انطلاق المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغانا الودية اليوم

أعلنت شبكة قنوات التليفزيون الجزائري على حصولها على حقوق نقل المباراة القوية التي تحمله ين منتخب الجزائر وغانا مساء اليوم الاربعاء والتي تقام في قطر ضمن الاستعداد لبطولة كأس الامم الافريقية 2022، حيث تنقل المباراة من خلال شاشة قناة الجزائرية الأولى مباشرة بدون تشفير، والتي تعد الناقل الحصري للمباراة الودية التي تنطلق مساء اليوم من خلال ملعب المدينة التعليمية في مدينة الرياض بقطر.

تردد قناة الجزائرية الأولى لمتابعة مباراة الجزائر وغانا الودية

ويمكن متابعة المباراة الودية القوية التي تجمع بين الجزائر وغانا الودية مساء اليوم الاربعاء عبر شاشة قناة الجزائرية الأولى، والتي يمكن استقبالها من خلال التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأولى على القمر الصناعي نايل سات هو 11680.

من خلال اختيار الاستقطاب الافقي.

معدل الترميز 27500.

من خلال معامل تصحيح الخطأ 3/4.

موعد مباراة الجزائر وغانا الودية اليوم استعدادا لبطولة كأس امم افريقيا 2022

وتقام مباراة الجزائر وغانا مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يستعد منتخب الجزائر حامل اللقب الاخير الى خوض مباريات كأس بطولة امم افريقيا 2022 التي تقام في الكاميرون هذه النسخة، حيث يأتي منتخب الجزائر في مجموعة قوية تضم كلا من غينيا الاستوائية، وكوت ديفوار، بالاضافة الى منتخب سيراليون.